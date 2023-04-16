Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 16 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Потери противника за сутки составили до 145 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО «Ураган».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.