Доброволец из Гатчины погиб под Соледаром в ДНР

В ходе специальной военной операции погиб житель Гатчины в Ленобласти, младший сержант российской армии Виталий Курочкин. Ему было 44 года.

Участие в специальной военной операции он принимал как доброволец. За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные во время выполнения боевых задач Виталий Курочкин был посмертно награжден Орденом Мужества.

Он погиб 9 октября 2022 года под Соледаром в ДНР, сообщает администрация Гатчинского района Ленобласти.