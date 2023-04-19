Весенняя акция по сбору старых покрышек стартовала в Ленобласти

Первым к акции подключился Кировский район. Там жители уже сдают шины на утилизацию в шиномонтажи

«В этом году география площадок для бесплатного сбора шин на утилизацию существенно расширится, что позволит минимизировать количество шин на площадках ТКО», — отметила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В ближайшее время все районные администрации должны опубликовать адреса мест накопления и мастерских шиномонтажей, куда жители смогут сдать шины бесплатно. Постоянные пункты приема, организованные в ходе предыдущих акций #МиссияШина, отмечены на карте. ⁣⁣⠀

Завершится акция 31 мая 2023 года. Собранные покрышки направляют в переработку в рамках поэтапного масштабного перехода на экологичные методы обращения с отходами.

Напомним, что сдать в переработку можно любые шины (диаметром до 22,5 включительно) без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы.

Отметим, что с 11 по 24 ноября 2021 года жители Ленобласти направляли на переработку 40 тонн покрышек в рамках акции «МиссияШина: дорога чистоты». В 2022 году ленинградцы сдали уже более 200 тонн.