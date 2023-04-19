Базу НАТО предлагают разместить у Российских границ

Автор: Анастасия Щербакова
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Оборонный объект будет установлен по инициативе со стороны Финляндии и будет находится всего в шести часах езды от Ленобласти.

В Финляндии начали обсуждать варианты для возможного размещения базы НАТО. В качестве наиболее удачной территории был предложен город Каухава, расположенный на западе страны — сообщает 47news.

Каухава расположена в шести часах езды от самого ближайшего к границе с Финляндией города Ленобласти Светогорска. Финский населенный пункт также находится в восьми часах езды от города федерального значения Санкт-Петербург.

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Фото: pexels.com

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