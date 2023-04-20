Производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине могут перезапустить этим летом

Производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине в Ленинградской области перезапустят в середине 2023 года.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»Александр Габитов.

По его словам, сейчас новый собственник ведет с властями переговоры по поводу развития предприятия. Он сохранит все рабочие места, работать завод будет в том же направлении – мебель и сборка.

Напомним, два завода IKEA в Ленинградской и Кировской областях купил изготовитель пиломатериалов «Лузалес» из Республики Коми, а третий – в Новгородской области – выкупила компания «Слотекс», специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах из Петербурга.