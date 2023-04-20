На сегодняшний день в России проживают чуть менее 17000 фронтовиков, и у каждого из нас есть возможность сказать им «спасибо» лично.

Для того, чтобы стать волонтером Для надо зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и пройти обучение. Помогать можно и нужно не только 9 мая. Помощь может быть разная: решение бытовых вопросов, сопровождение на прогулки, поход в магазин и, конечно, простое человеческое общение. Ведь важно передавать опыт и мудрость молодому поколению.

Старт акции по поздравлениям ветеранов с Днем Победы будет дан 28 апреля. Подарки для наших защитников помогает покупать партия «Единая Россия».

На сайте также можно написать Письмо Победы со словами благодарности ветеранам. Волонтеры на специальном бланке его распечатают и отнесут нашим защитникам.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о длинных майских выходных с 1 по 9 мая.