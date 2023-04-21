Россиянам рассказали, когда нужно продлевать пособия и выплаты на детей

Минтруд разъяснил порядок подачи документов.
Некоторые пособия на детей родителям нужно периодически продлевать. Какие именно, Минтруд назвал в своем Телеграм-канале.
Единое пособие на детей с рождения и до 17 лет
Подать документы можно в любое время с момента рождения ребенка и до его 17-летия. Назначается мера поддержки на 12 месяцев. Затем нужно подать новое заявление.
Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет из средств материнского капитала
Заявление подается в любое время до достижения ребенком возраста в 3 года. Если обратиться за выплатой в течение 3 месяцев с момента рождения ребенка, ее назначат с даты рождения, а если позже, то со дня обращения.
Пособие назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет ребенка. Каждый раз необходимо подавать заявление, при его рассмотрении будет заново проверяется среднедушевой доход семьи, — отметили в ведомстве.
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