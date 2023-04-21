Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 21 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 69 огневых задач.

За сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.