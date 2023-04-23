Большая часть россиян после выхода на пенсию хотела бы путешествовать или жить на даче

Каждый четвертый россиянин — 26% — хотел бы путешествовать после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Ещё 15% предпочли бы жить на даче и заниматься огородом. 13% — хотели бы посвятить себя любимому хобби, 12% — просто жить в своё удовольствие, 5% — заниматься внуками или спортом, еще 3% — читать книги. Заниматься здоровьем, ходить на экскурсии, в театры и музеи планируют по 1% опрошенных.

При этом у каждого десятого свои планы, в числе которых саморазвитие, благотворительность, литературное творчество, ремонт, предпринимательство или что-то ещё. В то же время 13% намерены продолжать работать в пенсионном возрасте. Воспитывать внуков чаще хотят женщины, а работать до старости — мужчины.