Павел Воля и Ляйсан Утяшева откроют в Петербурге магазин хозтоваров

Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева собираются открыть в Петербурге магазин «Всёгазин». Об этом сообщает РБК.
Этот магазин станет аналогом «Галамарт» и FixPrice. В его ассортименте будут представлены хозтовары, косметика, товары для дома, мелкие детали интерьера, спортинвентарь, посуда, игрушки и инструменты.
Сайт магазина уже запущен, покупатели пока могут делать заказы онлайн. Уже в конце этого месяца первая торговая точка откроется в Москве, а уже потом — в Петербурге.
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