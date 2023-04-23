Павел Воля и Ляйсан Утяшева откроют в Петербурге магазин хозтоваров

Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева собираются открыть в Петербурге магазин «Всёгазин». Об этом сообщает РБК.

Этот магазин станет аналогом «Галамарт» и FixPrice. В его ассортименте будут представлены хозтовары, косметика, товары для дома, мелкие детали интерьера, спортинвентарь, посуда, игрушки и инструменты.

Сайт магазина уже запущен, покупатели пока могут делать заказы онлайн. Уже в конце этого месяца первая торговая точка откроется в Москве, а уже потом — в Петербурге.