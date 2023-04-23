Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 23 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск. За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожена диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.

В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж

Средствами противовоздушной обороны перехвачена одна украинская оперативно-тактическая ракета «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.