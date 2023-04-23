Киберэксперт: к «Госуслугам» желательно заводить отдельную почту

Пользователям, регистрирующимся на «Госуслугах» и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту, чтобы обезопасить свои данные.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафон» Сергея Хренова.
По словам эксперта, аферисты по-прежнему уделяют особое внимание почте, ведь к ней привязаны различные аккаунты, электронные кошельки и многое другое. Именно поэтому, получив доступ к адресу, они могут не только рассылать спам, но и похитить личные данные. В этом случае в зоне риска не только репутация, но и финансовое положение.
Кроме того, одну почту можно использовать для восстановления доступа к другой, если она окажется в руках мошенников или пользователь забудет пароль. Эксперт уточнил, что стоит также обзавестись специальной рабочей почтой только для выполнения служебных обязанностей.