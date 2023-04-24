Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 24 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артемовск. За сутки авиацией совершено восемь самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач. В районе населенного пункта Богдановка ДНР нанесено поражение выдвигавшимся в направлении города Артемовск резервам противника.

За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубица Д-30.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника составили свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.