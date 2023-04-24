Серьезное ДТП произошло на 53-м километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленобласти.

Грузовик протаранил стоящий во второй полосе легковой автомобиль. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что от удара машину закрутило и отбросило вперед и вправо, к отбойнику. Очевидцы сообщают, что женщине-водителю потребовалась помощь медиков.

Движение на данном участке затруднено.