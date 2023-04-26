Ветеранам ВОВ в Казахстане выплатят к 9 мая более 260 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения.

Как стало известно РИА Новости, ко Дню Победы 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане выплатят 1,5 миллиона тенге. Согласно курсу это более 268 тысяч рублей или 3,3 тысячи долларов.

Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения… Не менее 1,5 миллиона тенге, — цитируют политика журналисты.

Сейчас в Казахстане насчитывается 237 ветеранов Великой Отечественной.

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25.04.2023 91
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