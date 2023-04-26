Ветеранам ВОВ в Казахстане выплатят к 9 мая более 260 тысяч рублей

Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения.
Как стало известно РИА Новости, ко Дню Победы 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане выплатят 1,5 миллиона тенге. Согласно курсу это более 268 тысяч рублей или 3,3 тысячи долларов.
Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения… Не менее 1,5 миллиона тенге, — цитируют политика журналисты.
Сейчас в Казахстане насчитывается 237 ветеранов Великой Отечественной.
Вам будет интересно
За неоплату долгов граждане рискуют стать "невыездными". Об этом пишут Госуслуги в своем Телеграм. Размер задолженности для запрета на выезд. От 10...
25.04.2023 91