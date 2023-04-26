В Ленобласти второй раз отменили проверку систем оповещения

Автор: Гузель Галимова
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Запланированная на 26 апреля проверка готовности системы оповещения населения в Ленобласти вновь не состоялась.

Об отмене мероприятия сообщили в МЧС России. О дате и времени следующей проверки будет сообщена дополнительно.

Проверку в регионе переносят уже во второй раз. Ранее она была намечена на 1 марта.

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