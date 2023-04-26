Совет Федерации одобрил запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Речь идет обо всех подобных устройствах, в том числе безникотиновых.

Новые нормы, принятые в СовФеде вводят запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет обращения вступает в силу с 1 сентября 2023 года. По закону не допускается выкладка и демонстрация устройств потребления никотинсодержащей продукции в торговом объекте.

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Ранее стало известно, что Госдума официально запретила продавать вейпы несовершеннолетним.