Майские праздники половина россиян проведёт дома, а каждый пятый — на даче

Опрос показал, что встречать Первомай на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам.

На майские праздники россияне чаще всего собираются остаться дома или поехать на дачу. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob, результаты которого еопубликовал портал 47news.

Каждый второй россиянин (52%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (19%) — на даче или в деревне. Работать придется каждому десятому (10%). В поездку по России отправятся 4%, на природу — 3%, за границу — 2%, в гости — 1%.

Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что россиян ждет дополнительный выходной на майские праздники.