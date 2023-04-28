Минэкономразвития: за семь лет число работающих в России граждан Узбекистана выросло в четыре раза

Число граждан Узбекистана, приезжающих в Россию на заработки, за последние годы выросло в несколько раз. Об этом заявил глава Министерства экономического развития страны Максим Решетников.

«За последние семь лет в четыре раза выросло число граждан Узбекистана, которые приезжают работать в Россию», — цитирует его слова ТАСС.

Он также отметил, что сейчас в Узбекистане работают три тысячи компаний с участием российского капитала. По его словам, в прошлом году было открыто 700 фирм.