На Госуслугах изменятся правила входа в аккаунт

Осенью этого года россиянам придется подключить двухэтапную аутентификацию.

С 1 октября 2023 года логина и пароля для входа на портал Госуслуги уже будет недостаточно, пишет hi-tech.mail.ru.

Всем, у кого есть аккаунт, придется подключать дополнительные меры защиты. Например, биометрию, одноразовый код или SMS-сообщение.