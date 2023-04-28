На Госуслугах изменятся правила входа в аккаунт

Осенью этого года россиянам придется подключить двухэтапную аутентификацию.
С 1 октября 2023 года логина и пароля для входа на портал Госуслуги уже будет недостаточно, пишет hi-tech.mail.ru.
Всем, у кого есть аккаунт, придется подключать дополнительные меры защиты. Например, биометрию, одноразовый код или SMS-сообщение.
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20.04.2023 148