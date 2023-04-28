Большинство российских родителей не поддерживают идею заменить английский язык в школах на китайский

Около 80% родителей школьников выступают против исключения английского языка из школьной программы.
К обязательному изучению китайского языка общественность тоже относится настороженно — 59% родителей против. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. Сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 19%.
Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования.
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25.04.2023 128