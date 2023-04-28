Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 28 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями «Южной» группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30.

Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе Константиновки ДНР.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов.