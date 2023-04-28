29 апреля местами по Ленобласти пройдут кратковременные осадки

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 29 апреля.

В субботу местами по Ленобласти пройдут кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью -2…+3°C, местами до -5°C, днем +7…+12°C. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.