29 апреля местами по Ленобласти пройдут кратковременные осадки

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 29 апреля.
В субботу местами по Ленобласти пройдут кратковременные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, порывистый.
Температура воздуха ночью -2…+3°C, местами до -5°C, днем +7…+12°C. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.
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27.04.2023 130