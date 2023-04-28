В Енакиево начался ремонт трамваев-уборщиков

Из четырех механических «дворников» двое уйдут на пенсию, а остальные продолжат работу после «отпуска».

В Енакиево стартовали работы по монтажу конструкции лопаты снегочиста и навесной щетки на один из трамваев Енакиевского ТТУ. Работы продлятся около месяца.

На трамвай будет смонтирована гидравлическая станция, система управляющих механизмов для подъема, опускания и изменения углов работы отвала и щетки.

Экспериментальная система выпущена в 2023 году одним из российских заводов всего в 4 экземплярах. Два выводящихся из работы на линии трамвая-уборщика достойны заслуженной пенсии и передачи как абсолютно рабочие образцы в один из музеев для ретро-выставки.

Ранее стало известно, что в ночь с 1 на 2 мая в Петербурге не будут разводиться мосты.