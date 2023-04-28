В Петербурге президент выступил перед членами Совета законодателей

Встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма.

Глава государства находится в Северной столице с рабочей поездкой — сообщает 78.ru. Встреча президента с законотворцами приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно проходит в Таврическом дворце.

Основными темами для обсуждения в этом году являются вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также обеспечение финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.

Фото: пресс-служба президента России

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним.