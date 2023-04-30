В Минобороны РФ рассказали о подвиге Николая Катунина в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии лейтенант Николай Катунин.

Десантно – штурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Николая Катунина выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по лесополосе, Николай обнаружил группу вооруженных националистов, значительно превосходящую числом российских военнослужащих.

Грамотно используя условия местности, благодаря высокому уровню тактической подготовки, подразделение Катунина, заняв выгодные огневые позиции, вступило в бой с врагом. Внезапной атакой Катунин сковал действия националистов и внес в их ряды панику. В ходе боя, несмотря на огневое воздействие националистов, Николай силами подчиненного отряда нанес существенный урон украинским боевикам.

Результатом мужественных и слаженных действий вверенного Катунину подразделения стало уничтожение большого количества живой силы и бронетехники противника, а также склад с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометам.