Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами.

За сутки в районе города Артемовск авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнена 61 огневая задача. Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника на данных направлениях составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено свыше 10 украинских военнослужащих, один автомобиль, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.