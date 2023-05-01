Раскрыто убийство вице-губернатора Петербурга, совершенное 25 лет назад. Подозреваемый может быть причастен к убийству Старовойтовой

Автор: Сергей Агутин
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Установлено, что убийство бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича 18 августа 1997 года на улице Рубинштейна произвели двое участников преступной группировки, также известной как «тамбовская».

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Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемые признались в подготовке к преступлению и его совершении по заказу лидера ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). По словам подозреваемых, этот человек лично передал им автомат Калашникова.

«Один из них вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор», – указано в сообщении Центра общественных связей ФСБ

На момент подготовки публикации Барсуков-Кумарин отбывает наказание за рейдерский захват магазинов в Санкт-Петербурге, вымогательство в особо крупном размере, создание «тамбовской» ОПГ и покушение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В 2019 году он получил обвинение в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

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17.11.2022 8892
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