Спортсменку из Санкт-Петербурга Светлану Варганову задержали в Индии по обвинению в наркоторговле. Вместе с еще одной гражданкой России они попали в полицию штата Гоа, но позже были выпущены под залог.
По версии Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB), россиянки являлись частью международного наркокартеля. У задержанных якобы нашли запрещенные вещества, деньги и поддельные документы.
Детали ареста россиян выясняют дипломаты консульства России в Мумбаи.
«Она поставляла наркотики только иностранным гражданам. Она также устроила дома кальянную, куда иностранцы могли приходить и употреблять наркотики», – сказано в сообщении NCB
Петербургская пловчиха Светлана Варганова является серебряным призером олимпийских игр, которые проходили в 1980 году в Москве. Она завоевала медаль на дистанции 200 метров брассом.
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