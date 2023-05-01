Спортсменку из Санкт-Петербурга Светлану Варганову задержали в Индии по обвинению в наркоторговле. Вместе с еще одной гражданкой России они попали в полицию штата Гоа, но позже были выпущены под залог.

По версии Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB), россиянки являлись частью международного наркокартеля. У задержанных якобы нашли запрещенные вещества, деньги и поддельные документы.

Детали ареста россиян выясняют дипломаты консульства России в Мумбаи.

«Она поставляла наркотики только иностранным гражданам. Она также устроила дома кальянную, куда иностранцы могли приходить и употреблять наркотики», – сказано в сообщении NCB

Петербургская пловчиха Светлана Варганова является серебряным призером олимпийских игр, которые проходили в 1980 году в Москве. Она завоевала медаль на дистанции 200 метров брассом.