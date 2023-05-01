Конфликт между сожителями закончился ножевым ранением во Мге

Автор: Сергей Агутин
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В поселке Мга Кировского района 30 мая местный 33-летний житель распивал спиртное со своей сожительницей. Пара поссорилась, мужчина ударил ножом 50-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали колото-резаную рану левой груди, проникающую в брюшную полость. Нападавший задержан на месте происшествия.

Известно, что мужчина ранее был судим за незаконное проникновение в жилище. Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъят нож.

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22.12.2022 3517
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