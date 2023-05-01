Конфликт между сожителями закончился ножевым ранением во Мге

В поселке Мга Кировского района 30 мая местный 33-летний житель распивал спиртное со своей сожительницей. Пара поссорилась, мужчина ударил ножом 50-летнюю женщину.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали колото-резаную рану левой груди, проникающую в брюшную полость. Нападавший задержан на месте происшествия.
Известно, что мужчина ранее был судим за незаконное проникновение в жилище. Решается вопрос об уголовном деле. С места происшествия изъят нож.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой...
22.12.2022 3517