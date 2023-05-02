Мужчина убил знакомого ножом и тяжело ранил еще одного человека в Выборге

Около 20:30 трое мужчин распивали спиртное в квартире дома на улице Октябрьская в Выборге и поссорились. Ссора была такой громкой, что около 20:50 соседи вызвали полицию.

Прибывшим полицейским 46-летний гражданин Беларуси сообщил, что поругался со своим знакомым, но уже уладил конфликт. А его гость ушел в неизвестном направлении.

В 23:00 с мобильного телефона иностранца поступил звонок в Службу спасения. Звонивший ничего не сообщил, но на фоне были слышны крики о помощи. Полицейские вновь прибыли в квартиру.

На месте обнаружены двое мужчин с ножевыми ранениями, 21-летний молодой человек скончался в присутствии сотрудников полиции и бригады скорой помощи. С ножевыми ранениями госпитализировали 40-летнего мужчину.

Подозреваемого гражданина Беларуси задержали по горячим следам. С места происшествия изъят нож со следами крови и одежда убитого.