Урну с прахом обнаружили в пятизвездочном отеле Петербурга. И вызвали кинолога

В пятизвездочном отеле в центре Санкт-Петербурга урна с прахом напугала сотрудников. Бесхозный предмет в черном пакете обнаружили 1 мая.

Предположительно, ее забыл кто-то из гостей, но находка стала причиной напряженной атмосферы в гостинице. Сотрудники опасались, что это может быть взрывное устройство.

На место прибыл кинолог с собакой, после чего выяснилось, что предмет не представляет опасности.