Урну с прахом обнаружили в пятизвездочном отеле Петербурга. И вызвали кинолога

В пятизвездочном отеле в центре Санкт-Петербурга урна с прахом напугала сотрудников. Бесхозный предмет в черном пакете обнаружили 1 мая.
Предположительно, ее забыл кто-то из гостей, но находка стала причиной напряженной атмосферы в гостинице. Сотрудники опасались, что это может быть взрывное устройство.
На место прибыл кинолог с собакой, после чего выяснилось, что предмет не представляет опасности.
Вам будет интересно
«Вы полагаете, указом губернатора можно заставить рыбу идти?»: рыбаки сообщили о срыве сезона финской корюшки в Петербурге
Смольный анонсировал старт сезона финской корюшки с 15 апреля и определил адреса торговых точек. Ожидается, что цены на ассортимент составят...
14.04.2023 2150