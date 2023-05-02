Главный синоптик Петербурга о погоде в мае: «Придут настолько холодные воздушные массы, что осадки затвердеют»

Пока воздух в Санкт-Петербурге продолжает прогреваться, но холод вернется уже в ближайшие часы. Такой прогноз погоды на ближайшие дни дал главный синоптик города Александр Колесов.

«Уже в середине недели с севера к нам придет настолько холодная воздушная масса, что выпадающие осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, в ночные часы даже снега», – написал Александр Колесов

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге самые холодные дни придутся на 4 и 5 мая, когда днем максимальная температура ожидается +5… +7 °C. Погоду 2 мая Александр Колесов назвал «подарком природы на фоне всего холодного периода».

«Не расслабляемся, вечером ждем холодный атмосферный фронт, дожди и возвращение к привычной погоде последних дней. Хотя по развитию атмосферных процессов в предстоящие дни можно говорить и о более холодной погоде, чем была даже в прошедшие выходные дни», – предупреждает Александр Колесов