Школьники из Кингисеппа стали лучшими «Юными друзьями пограничников»

На территории ВПК «Сестрорецкий рубеж» прошел 3-й Региональный слет «Юные друзья пограничников»

Мероприятие, в котором приняли участие ребята из 18 учебных заведений Ленобласти и Петербурга, прошло на базе военно-патриотического объединения «Сестрорецкий рубеж». Из 228 участников Слета 47 регион представлял 131 юный пограничник. Первое место заняла команда школы №2 Кингисеппского района.

Будущие стражи границы соревновались в беге, полосе препятствий, метании гранат, военно-спортивной эстафете, сборке-разборке автомата, оказании первой помощи, пении патриотических песен и в исторической викторине. Демонстрировали отличную физическую подготовку и командный дух.