Петербурженка набрала 10 корзин съедобных грибов в Ленобласти – фото

Автор: Сергей Агутин
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Рекордный сбор демонстрирует петербурженка Наталия 2 мая в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

Десять корзин сморчков удалось набрать 1 мая в Лужском районе Ленинградской области. Все корзины заполнены доверху.

Во второй половине апреля в лесах пошли сморчковая шапочка, строчок гигантский, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская.

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Фото: Наталия / Грибы и Грибники СПб

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