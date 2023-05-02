Петербурженка набрала 10 корзин съедобных грибов в Ленобласти – фото

Рекордный сбор демонстрирует петербурженка Наталия 2 мая в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».
Десять корзин сморчков удалось набрать 1 мая в Лужском районе Ленинградской области. Все корзины заполнены доверху.
Во второй половине апреля в лесах пошли сморчковая шапочка, строчок гигантский, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская.
Фото: Наталия / Грибы и Грибники СПб
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