Петербурженка набрала 10 корзин съедобных грибов в Ленобласти – фото

Рекордный сбор демонстрирует петербурженка Наталия 2 мая в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

Десять корзин сморчков удалось набрать 1 мая в Лужском районе Ленинградской области. Все корзины заполнены доверху.

Во второй половине апреля в лесах пошли сморчковая шапочка, строчок гигантский, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская.

Фото: Наталия / Грибы и Грибники СПб