Гран-при и три первых места завоевали представители Вепсского центра фольклора из Ленобласти  

Гран-при и три первых места завоевали представители Вепсского центра фольклора из Ленинградской области в конкурсе «Лучшее произведение национального народного творчества». Они приняли участие в XVIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2023».

Первое место в номинации «Возрождение утраченных традиций» получила руководитель народной студии «Kädekaz» Татьяна Сергеева, представившая на конкурс свадебное обрядовое полотенце «Поющее древо» «Pajatei pu» с редким вепсским орнаментом.

Еще одна победа оказалась в номинации «Текстиль, войлок, вышивка» у руководителя студии декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки» Любови Медведевой, за полотенце ручного бранного ткачества с орнаментом, повторенным со старинного вепсского полотенца.

Также первого места в номинации «Изделия сувенирного промысла» удостоена народная студия декоративно-прикладного творчества «Kädekaz» за «Mastneine sarnoidʼ». Гран-при завоевала экспозиция «Voden aigad» – «Времена года», которая показывает жизнь малочисленного коренного народа Ленинградской области – вепсов.