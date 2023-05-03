На 12 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 74,89,90,93 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 481,485,515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

км 50-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 100-70 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 50-100 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 58 ограничение скорости движения в сторону Выборга 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-1, км 3-4 подъезд к г. Выборгу ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций в а/б покрытия;

км 136 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 12:00, ликвидация деформаций в а/б покрытия;

км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;

км 179-181 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии;

км 192 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций в а/б покрытия;

км 169-174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров от пыли и грязи, уборка смета от бордюрного камня;

км 2 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 19:00, замена дорожного знака;

км 22 ограничение скорости движения в сторону СПб с08:00 до 19:00, замена дорожного знака.

А-181 «Магистральная»:

км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

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А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 19-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 10-14 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

км 26-29 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, установка праздничных консолей;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 37-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 29-30 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, уборка песка у барьерного камня;

км 30-31 ограничение скорости в направлении МТП с 08:00 до 18:00, помывка водоотводных лотков.

А-180 «Нарва»:

км 125 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, помывка моста;

км 110-133 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смета и песка с проезжей части.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 33-49 (выборочно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,усранение размывов.

Р-23 «Псков»: