Когда в мае будет тепло, рассказал синоптик Александр Шувалов

Самым холодным в Северной столице ожидается 5 мая.

В ближайшие дни Петербург ждёт возвращение по погоде в начало апреля. Об этом сообщает 78.ru.

Самым холодным в Северной столице ожидается 5 мая с осадками в виде мокрого снега и температурой от 0 градусов ночью до +5 днём.

С воскресенья до середины месяца осадков не предвидится, а температура воздуха будет постепенно увеличиваться. С 10 мая в городе на Неве воздух может прогреваться до 10-18 градусов.

Фото: flickr.com/Andrey Korchagin

Ранее стало известно, что в Ленобласти 4 мая ожидаются кратковременные осадки.