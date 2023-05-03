Уровень бедности в Ленобласти достиг исторического минимума за последние 30 лет

По этому показателю регион вошел в топ-10 по России и занял 8 место и в топ-2 в СЗФО ― это самое низкое значение за почти 30 лет.

Соответствующие данные привел Росстат.

«С принятием Социального кодекса Ленобласти мы заявляли главной целью борьбу с бедностью. С 2012 года показатель сократился более, чем на 40% (с 11,9 в 2012 году), а с момента введения в регионе Социального кодекса (2017 год), предусматривающего дополнительные меры поддержки жителей с низким уровнем дохода, ― на 22%. Цель к 2030 году― 5,2 %», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Ранее стало известно, что МРОТ в России проиндексируют на 18 процентов, а продолжительность жизни россиян рекордно увеличилась. Средняя зарплата за январь в Ленобласти составила почти 60 тысяч рублей. Меньше всего получают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — 29 874 рублей.