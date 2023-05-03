Кедру Лира — одному из символов парка Монрепо в Выборге нужен ваш голос

Кедр Лира представляет Ленинградскую область на Всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2023».

Кедр победил в областном голосовании за «Лучшее историческое дерево Ленинградской области, дерево-памятник живой природы» и теперь представляет регион на национальном конкурсе «Российское дерево года-2023».

Найти кедр Лира можно по геоточке на карте, а проголосовать можно до 1 августа по ссылке. Наше дерево под номером 17.

Отметим, что ботаническое название дерева – сосна сибирская. В диких условиях растет в Сибири, на Урале и Алтае. Кроме того, сосну искусственно разводят во многих уголках России.