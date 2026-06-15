Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о постоянной подготовке республики к войне ради предотвращения будущих конфликтов. Об этом он сообщил после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Лукашенко, Москва и Минск продолжают придерживаться ранее утвержденной стратегии, несмотря на «разного рода гвалты». Основную работу в этом направлении ведут внешнеполитические ведомства, однако в отдельных ситуациях на первый план выходят оборонные структуры.

«Вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно», – сказал Александр Лукашенко