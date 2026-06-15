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Лукашенко объяснил, зачем Беларусь готовится к войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о постоянной подготовке республики к войне ради предотвращения будущих конфликтов. Об этом он сообщил после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Лукашенко, Москва и Минск продолжают придерживаться ранее утвержденной стратегии, несмотря на «разного рода гвалты». Основную работу в этом направлении ведут внешнеполитические ведомства, однако в отдельных ситуациях на первый план выходят оборонные структуры.

«Вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно», – сказал Александр Лукашенко

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беларусь Александр Лукашенко
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Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе

В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.

Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе - В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Появились подробности аварии, случившейся 15 июня во Всеволожском районе между «Ладой Ларгус» и грузовиком «Камаз». Кадры с места ЧП приводит ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 13:51. В заявке указывалось о столкновении двух авто на 27-м километре внешнего кольца КАД в Бугровском городском поселении.

«Водитель «Лады» оказался заблокирован в деформированном автомобиле. Сотрудниками ГИБДД пострадавший был деблокирован», — указано в сообщении.

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Бугровское поселение авария кад

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