В Ленобласти снова ожидаются осадки в виде мокрого снега

5 мая будет снова прохладно, и погода не слишком расположит к прогулкам.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Северо-Западное УГМС, в четверг в 47-м регионе ожидается облачная погода, ночью местами небольшой снег, гололедица, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха ночью 0…-5, днем +4…+9. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: phxere.com

Ранее стало известно, что когда в мае будет тепло, рассказал синоптик Александр Шувалов.