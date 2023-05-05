Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 88, 90, 168, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 39-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров.
- км 12-15, 18-20, 38-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска бордюрного камня.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 40-42 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка мостов;
- км 40-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки, полосы безопасности механическим способом.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):
- км 112-124 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка проезжей части, транспортных развязок от песка и смета.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- развязка на км 145, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
- км 42-43 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 15:00, ремонт секций барьерных ограждений.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 62-64 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена и ремонт барьерного ограждения;
- км 64-66 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка грунта у бортового камня;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 12:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;
- км 139-143 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;
- км 136-137 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 14:00 до 18:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;
- км 164-166 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка трещин в а/б покрытии.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 5-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска бордюрного камня;
- км 38-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж дорожных тумб.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 10-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 14-22 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 2-16, км 27-34, км 34-56, км 57-77, км 78-111, км 112-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.