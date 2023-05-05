Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 88, 90, 168, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 39-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров.

км 12-15, 18-20, 38-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска бордюрного камня.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 40-42 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, мойка мостов;

км 40-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка дорожной разметки, полосы безопасности механическим способом.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):

км 112-124 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка проезжей части, транспортных развязок от песка и смета.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

развязка на км 145, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

км 42-43 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 15:00, ремонт секций барьерных ограждений.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;

км 62-64 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена и ремонт барьерного ограждения;

км 64-66 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка грунта у бортового камня;

подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 12:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;

км 139-143 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;

км 136-137 ограничение скорости движения в сторону государственной границы РФ с 14:00 до 18:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;

км 164-166 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 5-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покраска бордюрного камня;

км 38-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, демонтаж дорожных тумб.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):