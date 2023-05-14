Пролетье: что за праздник и какие традиции он имеет?

14 мая проходит старинный славянский праздник Пролетье, который знаменовал приход тепла. Так как он считался отправной точкой от окончания пахания к подготовке сева, то на Руси в этот день проводились специальные обряды для пробуждения земли, приносящие силу и здоровье.

История народного праздника

Все действия предков тесно переплетались с небесной поддержкой. Язычники связывали торжество с богом Солнца — Ярило, который отвечал за весну, возрождение природы и получение новой жизненной силы. По случаю праздника и начала посевной работы люди также обращались к богине Живе, отвечавшей за плодородие. Торжество именовалось как Яремник или Запашник. Иногда его называли Проводы весны, Посевы или Гуленый день.

В старых преданиях значилось, что в день празднества к людям выходил сам Ярило, облачённый в торжественные белые одежды. Голову бога украшал венок из свежесорванных цветов. Сойдя на землю, он проходил по полям, после чего появлялись первые всходы.

Позднее торжество превратилось в народно-христианское празднество. Верующие отмечали его по старому календарю — в первый день мая. Праздник служил точкой отсчёта до начала летнего периода. Пролетье имело ещё несколько названий. Одно из них — Еремей Запрягальник, где имя «Еремей» также интерпретировали как производное от «Иеремий». Именно так звали одного из четырёх так называемых больших пророков-авторов Ветхого Завета.

Со временем традиции двух славянских религий гармонично соединились в одном празднике, не вызывая противоречий в народе. Отсюда получилось, что Пролетье стало единым славянским праздником, символизирующем победу тепла над холодом.

Какие традиции и обряды имело Пролетье?

Как и другие старинные праздники, Пролетье за время существования обросло специальными обрядами с целью пробуждения земли и наделения её плодородием. В день проводов весны предки воздавали почести Майи Златовласке — родоначальнице всего божественного на Земле. При её чествовании проводился ритуал поклонения на Капищах богини судеб Макоши. В населённых пунктах разжигали священный огонь, а также множество маленьких костров для завлечения лета.

В этот день проводились массовые гуляния с традиционными песнями и хороводами, а также со скоморошьими и молодецкими забавами. Радость от тожества прибавляли славянские инструменты: барабан, кугиклы, дудки и свирели. Женщины готовили на праздничный стол для всей общины так называемую «майскую кашу». Некоторые селения на главной площади набивали соломой чучело — символ зимы, устанавливая его на ближайшем холме, а затем поджигали до полного истления.

Среди ритуалов в некоторых регионах киевской Руси (более холодных — прим.ред.) с особым трепетом проводили прощание с холодом и встречу с долгожданным теплом. Для этого брали плуг и чертили круг вокруг селения, тем самым защищая населенный пункт от воздействия зла из вне. Затем такую же фигуру вычерчивали вокруг поля для привлечения богатого урожая.

Крестьяне в этот день начинали пахоту земли. Но этому предшествовало отдельное решение старейшин общины о начале работы в поле. Последние особое внимание уделяли народным приметам. Считалось, что есть погода в праздник стояла пасмурная — лето будет прохладным и дождливым. Старейшины читали особые заговоры, а закончив, делали поклоны в три стороны света: на юг, восток и запад. Позже магические слова заменили на молитвы пророку Иеремии.