На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 6 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Вам будет интересно УАЗ показал обновленную «Буханку» 2023 года к 100-летнему юбилею СССР Новинка получит коробку-автомат и три рядам сидений. На YouTube-канале «Машинаторы» впервые рассекретили первые подробности готовящейся модернизованной УАЗ «Буханки» в честь векового... 27.11.2022 2732

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 88, 90, 168, 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

км 41-38 ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 19:00, покраска бордюрного камня;

км 90,89,74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:0 ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 135,109,109 ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 100-47 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;

км 66-64 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка грунта у бортового камня;

подъезд к Выборгу № 1 км 0-4 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, ликвидация деформаций в а/б покрытии;

км 166-167 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, заливка трещин в а/б покрытии.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, уборка смета с тротуаров и от бордюрного камня.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 37ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 8:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги, выправка и замена дорожных знаков;

км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги, выправка и замена дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»: