Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, взорван в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство сработало под днищем машины. Как сообщает РБК, ехавший на заднем сидении Прилепин ранен, водитель погиб.

Пресс-служба Прилепина сообщает, что писатель в порядке. Это подтверждает и губернатор Нижегородской области. Однако, согласно публикациям в СМИ, к этой информации следует относиться со скептицизмом.

Происшествие в Нижнем Новгороде прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», – заявила Мария Захарова