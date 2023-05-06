Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, взорван в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство сработало под днищем машины. Как сообщает РБК, ехавший на заднем сидении Прилепин ранен, водитель погиб.
Пресс-служба Прилепина сообщает, что писатель в порядке. Это подтверждает и губернатор Нижегородской области. Однако, согласно публикациям в СМИ, к этой информации следует относиться со скептицизмом.
Происшествие в Нижнем Новгороде прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», – заявила Мария Захарова
Вам будет интересно
Такой указ опубликовал Кремль по просьбе Владимира Путина. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военного корреспондента Максима Фомина, известного...
03.04.2023 396