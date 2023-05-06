В Ленобласти 7 мая ожидается дождь, мокрый снег и ночные заморозки

По данным ГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 мая на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность.
Местами небольшие осадки в виде дождя, ночью в отдельных районах в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -5… 0 °C. Возле водоемов местами до +3 °C. Днем +7… +12 °C. Атмосферное давление будет мало меняться.
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06.05.2023 33