В Ленобласти 7 мая ожидается дождь, мокрый снег и ночные заморозки

По данным ГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 мая на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность.

Местами небольшие осадки в виде дождя, ночью в отдельных районах в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -5… 0 °C. Возле водоемов местами до +3 °C. Днем +7… +12 °C. Атмосферное давление будет мало меняться.