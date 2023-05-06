Синоптик рассказал, когда в Петербурге отключат отопление

Как сообщает синоптик Александр Шувалов, самый холодный день в Санкт-Петербурге уже позади. Ожидается поэтапный рост температуры на 2-3 °C.
В беседе с «Невскими Новостями» специалист отметил, что антициклон, пришедший в Европейскую часть России, по всем прогностическим материалам будет доминировать здесь еще как минимум неделю.
«Соответственно, Петербург и Москва вплоть до середины мая, а может быть и дольше, могут рассчитывать на малооблачную погоду и постепенное равномерное повышение температуры. Самый холодный день в Северной столице уже позади. Теперь каждый следующий будет прибавлять по 2-3 градуса», – рассказал Александр Шувалов
Отключение отопления в Санкт-Петербурге ожидается в середине мая. По установленным нормам, подавать тепло перестают при установлении среднесуточной температуры в городе выше +8 °C не менее пяти дней подряд.
«Начиная с 10 мая, отсчитывайте пять дней, то есть 15 мая. Ждите», – резюмировал Александр Шувалов
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01.05.2023 413