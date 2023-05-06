Власти Ленобласти планируют обратиться в РАН и в Минобрнауки, чтобы восстановить Дом Орбели и Дом Павлова

Во Всеволожском районе 5 мая горел Дом Орбели – памятник культуры федерального значения. Зданию требуется реставрация. Ленинградская область намерена обратиться в Российскую академию наук и к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением воссоздать пострадавшие в пожарах объекты – как Дом Орбели, так и сгоревший в 2017 году Дом Павлова.

Как сообщает зампред правительства региона – глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, сгоревший Дом Орбели, входящий в состав памятника ЮНЕСКО, принадлежит институту физиологии им. Павлова РАН.

«Совместно с коллегами из Института мы уже обращались в Министерство науки и высшего образования России с просьбой выделить финансирование на ремонт и реставрацию ансамбля научного городка, в том числе – восстановление ранее сгоревшего Дома Павлова. К сожалению, до настоящего времени вопрос с финансированием работ не решен», – рассказал Владимир Цой