Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира

Россия впервые с 2014 года вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира. Это следует из расчетов РИА «Новости», произведенных на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на $2,3 триллиона, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Ранее страна входила в топ-10 в 2014 году, заняв девятое место с ВВП в $2,05 триллиона. В 2021 году Россия занимала 11 место.

Крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в $25,46 триллиона. На втором месте Китай ($17,94 триллиона), на третьем Япония ($4,17 триллиона).

Германия осталась четвертой ($4,07 триллиона), а замыкает топ-5 Индия ($3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место ($3,07 триллиона), Франция осталась седьмой ($2,78 триллиона).

Девятой оказалась Канада ($2,14 триллиона долларов), а Италия ($2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.